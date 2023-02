La Juventus, domani sera nel derby contro il Torino, vuole calare il poker in Serie A e agganciare il Bologna al settimo posto.I bianconeri, reduci da tre clean sheet consecutivi, ospitano i ragazzi di Juric che provano a infrangere un tabù che dura da 28 anni: infatti è dal 9 aprile 1995 che il Toro non vince il derby in trasferta. Inoltre, nello stesso arco di tempo, ha trionfato solamente un’altra volta, nel 2015, ma tra le mura amiche dell’Olimpico. Una storia che fa pendere la bilancia tutta dalla parte della Juventus favoritissima, secondo gli esperti, a 1,75 rispetto al 5,00 del Torino con il pareggio che si gioca a 3,60. Un derby, solitamente, regala tanta intensità ma pochi gol: ecco perché l’Under, dato a 1,60 e uscito sempre nelle tre stracittadine più recenti, si fa preferire all’Over, offerto a 2,20. In questa ottica un bis del punteggio dell’andata, 1-0 a favore della Juventus, si gioca a 5,50 mentre lo stesso risultato esatto ma per il Torino pagherebbe 11 volte la posta. A proposito di intensità, andrà dosata a dovere visto che un’espulsione, a 3,80, potrebbe fare la sua comparsa nel match. In un match che si giocherà sugli episodi, un goal da fuori area, dato a 3,50, potrebbe risultare decisivo. Dusan Vlahovic, match winner all’Olimpico lo scorso 15 ottobre, punta a ripetersi come dimostra la quota di 2,50. Il Torino si affida ancora una volta a Toni Sanabria che ha colpito la Juventus già due volte: il terzo centro ai cugini è offerto a 5,00. La Roma vola allo Zini contro la Cremonese, con l’obiettivo di agganciare il secondo posto e portarsi a più sei sull’Atalanta, attualmente sesta, sconfitta ieri dal Milan. I giallorossi, secondo gli esperti, sono favoriti a 1,72 contro il 5,25 dei padroni di casa ancora a caccia della prima vittoria in campionato, mentre si scende a 3,60 per il pareggio. La Cremonese ha il secondo peggior attacco della Serie A mentre la Roma risponde con la terza difesa più ermetica del campionato: un altro clean sheet, il decimo in campionato, per Rui Patricio si gioca a 2,10. Non è da escludere nemmeno un palo o una traversa colpiti nel corso del match, ipotesi a 1,80, visto che la Roma primeggia in questa speciale classifica in Serie A. Andrea Belotti vuole marcare il territorio anche in campionato: il Gallo, dopo aver segnato il gol ininfluente ai fini del risultato in Coppa Italia con la Cremonese, vuole ripetersi, un’ipotesi data a 2,75. Felix Afena-Gyan cerca invece il più classico dei gol dell’ex, impresa che pagherebbe 6 volte la posta.