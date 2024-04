La straordinaria storia di Kevin Lidin: da calciatore in Italia a monaco buddista

Una storia straordinaria, di cambiamento e trasformazione è quella che ha visto protagonista un ormai ex-calciatore passato nei nostri campionati e che ha saputo e voluto cambiare completamente vita per affrontare le sfide che gli si sono presentate davanti. Si chiamaLidin in Italia sbarcò nell'estate del 2017 quando firmò da giovanissimo 18enne il suo primo contratto con il Pisa che lo acquisto dal Lund, squadra svedese dove Kevin era nato. A gennaio 2018 il prestito per sei mesi al Bologna, poi quello in patria di nuovo al Lund per poi tornare al Pisa. Tanti gli infortuni, poche le presenze e all'ennesimo flop, con tanto di ritorno in Svezia da svincolato la decisione finale: basta col calcio.

Da quel momento Kevin inizia un percorso differente, di meditazione interiore, che lo porta prima a diventare istruttore di Yoga e poi addirittura aUna trasformazione totale che ha fatto dimenticare il passato. Oggi Kevin continua a coltivare la sua passione per la meditazione, non vive più recluso da monaco e prosegue nelle sue attività di maestro di yoga. Una cosa però è certa: il Kevin calciatore non esiste più.