. Non resta molto tempo alle squadre e ai calciatori prima di una sosta Mondiale che può far svoltare in positivo o in negativo i 2 mesi di sosta. Due gare per andare al riposo sereni mentalmente e liberi di lavorare al futuro, ma anche due gare per guadagnarsi una convocazione che oggi potrebbe sembrare lontana. È lo scenario che si apre davanti alladi José, chiamata a dimenticare in fretta il debry perso contro la Lazio e, contro, non perdere terreno e se possibile rilanciare le proprie ambizioni per un posto Champions. E in questo scenario si intreccia anche il futuro prossimo diche in queste due gare si gioca tanto delle proprie chance Mondiali., quella della conferma e della consacrazione fra gli attaccanti più forti e incisivi di questa Serie A. L'arrivo didoveva essere l'arma letale per innescarlo con maggior costanza e invece oggi l'inglese ha più insufficienze in pagella che prestazioni positive, ma soprattutto si è involuto in zona gol al punto da aver all'attivo soltantocontro l'empoli (quasi due mesi fa).Un rendimento che sta mettendo in discussione la convocazione diin vista del prossimo Mondiale di Qatar. La Nations League dell'Inghilterra è stata una delusione unica conmentre nell'unica gara giocata, lo 0-0 con l'Italia di inizio giugno, la bocciatura arrivò al 65esimo. Oggi si gioca il posto con Wilson del Newcastle e Toney del Brentford, ma la convocazione è tutt'altro che certa.Non è un caso che nella conferenza stampa di presentazione di Sassuolo-Roma a domanda diretta su Abraham,Non una risposta da "scudo protettivo", anzi, la richiesta a mezzo stampa di dare una svolta a questa stagione e uscire dalla spirale involuttiva in cui è piombato. Perché in queste due partite i suoi gol servono come il pane. Per la Roma, ovviamente, ma anche per se stesso.