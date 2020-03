Era la prima settimana di agosto, più di qualche mese fa., mentre la dirigenza bianconera lo ha praticamente venduto al. Gioco, partita, incontro: intesa tra i due club e Romelu Lukaku alla Juve nell'operazione, tutto impostato con tanto di blitz in Inghilterra. Quando, capo dell'area tecnica dello United, riceve una telefonata dal giocatore che vale più di mille parole:. Il concetto di Dybala è forte, che stiano per venderlo gli importa poco. Solo Juventus.- Dybala alla Juve ci è rimasto per davvero, dopo settimane di silenzio e la situazione scomoda di sentirsi in vendita ma convinto di voler restare. Lo ha dimostrato coi fatti e sul campo, dove Sarri per tutta l'estate ne ha visto impegno e garanzie tecniche.: inavvicinabili per lo United, niente da fare. Nella testa del giocatore e a livello di conti. La Juventus ha trattenuto Dybala e ha visto rimanere a Manchester proprio quel Lukaku che oggi sarà avversario, perché poi diretto all'Inter. La Joya invece ha cambiato i piani di Fabio Paratici che da settimane lavora al suo rinnovo: c'è in ballo un nuovo contratto quinquennale con l'ingaggio che andrà oltre i 7 milioni, ma non si firma ancora per ragioni di. Su cui la Juventus è ottimista, perché oggi Dybala è importante. Molto più di qualche mese fa. E il suo rinnovo a breve diventerà più di discorso concreto, di certo una priorità per arrivare al traguardo entro l'estate.