Questa è davvero la domenica delle domeniche. Immaginate:ha la sua importanza e, in una situazione come questa, moltiplicatela per "enne" volte. Calciatori in campo e tifosi - non sugli spalti ma a casa - a vedere, sentire, comunque partecipare. Sperando che sia il trampolino di lancio verso momenti migliori, calcistici e non. Ricordando che l'Inter passò qui soltanto quella volta con Stramaccioni, valutando che ogni errore avrà un peso molto maggiore che negli altri match,. La Lazio tifa per quello ed è ovvio, gli squadroni in campo faranno di tutto per sbloccarlo ma non è detto che ci riescano.. Nicola ha saputo ritrovare la rotta di galleggiamento soprattutto in alcuni match, per tutti basti pensare al pareggio (2-2) di Bergamo dove se c'era una squadra che mise paura fu la sua. Ma torna Ibra, non Donnarumma. E gli scoppi si potrebbero avvertire in ogni area.è la sfida che saltò poco prima di andare in campo. Le gambe sono più che pronte ad affrontare l'avversario, la testa ancora di più.. E a quella quota te lo fanno giocare come se sapessero che non sarà così. Mah...Anche questa volta punto su due bolle. E la seconda non solo è tutta francese ma ha come perno il fatto che durante la settimana si è giocato in Coppa di Francia e sono state gare "particolari". Qualcuno potrebbe risentirne. Per esempio, il St. Etienne potrebbe essere rimasto al gol vincente del 94', alla conseguente invasione dei suoi tifosi impazziti di gioia. E prendere sul muso il Bordeaux (quotone?). Per esempio, quasi lo stesso potrebbe accadere al Rennes, chiamato ad ospitare un Montpellier cui non sarà affatto semplice togliere le spine. Chiuderà Lilla-Lione. Per me Garcia e i suoi stanno pensando ad altro, come ha dimostrato la bastonata presa dal PSG.interessantissima per quanto riguarda il ritorno delle nostre. Ma da non trascurare anche per l'estero. Non mi fate dire che mi aspetto il massimo. Da voi, certo, e da chi se no?Juventus-Inter X (quota 3,35)Milan-Genoa gol/over 2,5 (2,23)Udinese-Fiorentina gol (1,90)St. Etienne-Bordeaux 2 (quota 3,32)Rennes-Montpellier X2 (1,71)Lilla-Lione 1 (2,16)