L'allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi ha parlato a Sportitalia: "Chiediamo aiuto al governo italiano. Non siamo in vacanza e non viviamo in un clima di festa, siamo molto preoccupati per le nostre famiglie. Sono fiducioso che una soluzione si troverà e voglio anche dire che in squadra abbiamo 13 ucraini, il nostro è un club particolare che ha già vissuto questa situazione nel 2014. Per loro si tratta di una situazione già vissuta e difficile da affrontare":