Cristiano Ronaldo non fa parte degli 11 calciatori più costosi del mondo, almeno secondo l'istituto di statistica Kpmg Football Benchmark, che ha stilato la sua ormai consueta classifica. Il portoghese della Juventus non è stato inserito fra i calciatori che a oggi avrebbero la valutazione più alta di mercato. In questa Top 11, il Barcellona è il club più rappresentato, con quattro giocatori, seguito dal Paris saint Germain con due. Il computo totale del valore di questa formazione supera il miliardo.



Di seguito i 'magnifici' 11:





1. Ter Stegen (Barcellona), 89 milioni. 2. Kimmich (Bayern Monaco), 67 milioni. 3. Umtiti (Barcellona), 73 milioni. 4. Varane (Real Madrid), 81 milioni. 5. Jordi Alba (Barcellona), 50 milioni. 6. Pogba (Manchester United), 119 milioni. 7. Kante (Chelsea), 85 milioni. 8. De Bruyne (Manchester City), 129 milioni. 9. Messi (Barcellona), 205 milioni. 10. Mbappé (PSG), 215 milioni. 11. Neymar (PSG), 229 milioni.