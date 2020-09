Iniziamo oggi una nuova rubrica.. Li aggiorneremo ad ogni turno di campionato e ogni settimana vi offriremo la formazione top e la formazione flop della stessa giornata. A causa dell’incompletezza della prima giornata (domani si giocheranno tre gare in recupero), partiamo dal secondo turno.Nella gallery entrambe le formazioni, partendo dalla top 11.è sua l’impresa della giornata, sotto di 2 gol il Benevento rimonta a Marassi e stende la Samp.decisivo a San Siro come lo sono Handanovic nella stessa partita e il suo connazionale Szczesny all’Olimpico contro la Roma. Abbiamo scelto il viola perché è il più giovane.palla sul secondo palo, arriva puntuale a metterla dentro. A Torino, partenza scintillante.come nel post-lockdown, a Crotone si conferma a livelli altissimi. E’ ormai uno dei centrali più affidabili della Serie A.doppietta in rimonta a Marassi. Ed è un difensore...sfonda la Juve sulla sua fascia, in una splendida partita commette una sola leggerezza lasciando troppa libertà a Danilo per il cross del 2-2 di Ronaldo.gol e gara da applausi contro il Genoa.due gol contro la Juve, il secondo strepitoso, quanto aquello su rigore è lui a procurarlo.probabilmente è il miglior giocatore della seconda giornata. Quando Iachini lo toglie, i mille tifosi interisti di San Siro lo applaudono, ma la Fiorentina crolla.doppietta e assist, il Parma si inginocchia.come un anno fa, anche se la Juve non c’è lui segna.un gol e due assist, vede un calcio a cui pochi arrivano.la sua squadra viene rimontata in casa dal Benevento. Urgono rinforzi.magari quei 6 gol li prenderebbe anche Perin, che invece resta fuori per il coronavirus. Non gioca da una vita e il suo ritorno coincide con una disfatta.alla prima azione, Djuricic lo salta con un tunnel e segna. Quel gol condiziona la sua prestazione.la Samp dietro è un disastro.gioca al posto di Skriniar e lo fa rimpiangere.ha sulla coscienza il gol con cui Lozano apre lagoleada contro il Genoa.contro la Fiorentina resta in ombra per tutta la partita.mai visto nel primo tempo di fronte al Milan. E’ ilprimo cambio di Stroppa.è confuso, fuori quadro e così disorientato da commettere su Mkhitaryan, a metà campo, uno stupidissimo fallo che gli costa il secondo giallo, dopo quello preso per il tocco di mano in occasione del rigore.spento, ma proprio spento.ha vent’anni e diventerà un ottimo centravanti, maquando Iachini lo mette a metà ripresa a San Siro sbaglia in modo clamoroso il gol del 4-2 e si fa battere da D’Ambrosio sul colpo di testa del 4-3 interista.non è ancora pronto e si vede lontano un miglio. E’ unerrore farlo giocare dall’inizio.