La Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio IFFHS ha pubblicato la top 11 degli Under 20 per la stagionre 2022 con nomi importantissimi come Adeyemi, Bellingham e Pedri, ma anche nessun italiano e nessun giocatore della Serie A in lista.



Ecco la formazione tipo schierata col 3-4-3

Gavin BAZUNU (Irlanda/ Southampton)



DifensPiero HINCAPIE (Ecuador/Bayer Leverkusen)

Josko GVARDIOL (Croazia/Lipsia)

Nuno MENDES (Portogallo/PSG)



GAVI (Spagna/Barcellona)

Jude BELLINGHAM (Inghilterra/Borussia Dortmund)

PEDRI (Spagna/Barcellona)

Eduardo CAMAVINGA (Francia/Real Madrid)



Jamal MUSIALA (Germania/Bayern Monaco)

Karim ADEYEMI (Germania/Salisburgo/Borussia Dortmund)

Ansu FATI (Spagna/Barcellona)