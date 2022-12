Nel giorno in cui sarà consegnata la 21esima Coppa del Mondo ad una tra Francia ed Argentina, gli ebrei festeggiano Hannukah, che significa "inaugurazione". Vale a dire la festa che commemora la nuova consacrazione di un altare nel Tempio di Gerusalemme dopo la riconquistata libertà dal gioco degli Ellenici. Hannukah inizia oggi e finisce il 26 e simbolicamente viene definita come festa delle luci. Questo perché dopo la riconquista per purificare il luogo sacro fu comandato di ripristinare l'Arca dell'Allenaza e di accendere per otto giorni di fila le luci del Candelabro. Durante Hanukkah, gli Ebrei accendono ogni giorno una candela del candelabro per omaggiare la libertà riconquistata. Una festività che molti club di Premier League e la Juventus hanno ricordato.

Noi di calciomercato.com abbiamo voluto ricordare la "festa delle luci", che avrà il suo epilogo quest'oggi. Nella gallery, gli 11 che hanno acceso di più la luce in quella che sarebbe una super formazione schierata con il 4-3-3.