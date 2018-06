Diciassette anni. Sembra un’infinità, e forse lo è davvero.: che storia, quella di Gianluigi. Che intanto oggi ha salutato, che verosimilmente è già in viaggio direzione: firmerà un contratto annuale con un’opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione. Dalle parti della Tour Eiffel, l’ex numero uno bianconero proverà a vincere quello che non gli è ancora riuscito di fare in carriera:che aspetta solo di riempire il positicino lasciato libero nella bacheca personale dell’estremo difensore – probabilmente – più forte di tutti i tempi.E Gigi lascerà anche un vuoto atipico, sì. Perché nella storia del calcio,. No, non stavolta: sebbenerappresenti la perfetta prosecuzione di questa legge non scritta, l’exha già saputo di partire dalle retrovie. E prendersi – metaforicamente – la casacca numero uno dei bianconeri sembra ardua impresa per il ragazzo di Latina.Cosa può aiutarlo? La tradizione non favorevole dei portieri stranieri in maglia Juve. Da, passando per: non è mai stata una vera e propria storia d’amore.