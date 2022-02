La nazionale degli Stati Uniti ha sconfitto con facilità per 3-0 l'Honduras grazie a una "trappola mortale" organizzata allo stadio Allianz Field, in Minnesota, centrando l'obiettivo di restare tra le prime tre in ottica gruppo di qualificazione al Mondiale in Qatar. Le condizioni climatiche durante il match erano talmente estreme, con un picco di - 19 gradi centigradi e una temperatura percepita di -30, tanto da costringere due giocatori honduregni, Romell Quito e Luis López, e a chiedere il cambio per un principio di ipotermia. A fine gara dure proteste da parte del ct dell'Honduras, Bolillo Gomez.