Per Nicolò Zaniolo si apre una nuova prospettiva di carriera, direzione Galatasaray, che a questo punto è anche la sola possibile dopo i giorni dell'indecisionismo che hanno scandito lo scorcio finale del calciomercato di gennaio.. E anche se le schermaglie del momento potranno rinviarlo di qualche giorno, infine l'accordo si troverà. Perché conviene a tutte le parti in causa, a cominciare da lui. Che, cioè se si tratterà di una tappa significativa o di un passaggio fugace che prelude a un altro spostamento più in linea con le ambizioni del ragazzo. Ambizioni che continuano a essere fuori scala e proprio qui sta il punto:. Sperpero che, se mai dovesse compiersi, Zaniolo dovrà mettere in conto esclusivamente a sé medesimo e alla sua incapacità di tenere sotto controllo il senso di dismisura. Che forse è anche il frutto malato di questo tempo tecnicamente povero del nostro calcio.Sicché proprio a causa di questa penuria vediamo andare in malora i pochi che sembrano proiettati verso una dimensione superiore, cioè all'altezza della storia della nostra scuola. Una scuola che è stata di primaria grandezza e adesso passa i giorni a ricordarsene.. Con l'effetto di far sentire questi campioni in erba come se fossero già arrivati. E di indurre in loro atteggiamenti e comportamenti che non tollereremmo nemmeno se a esibirli fossero dei fuoriclasse. Figurarsi se a esserne protagonisti sono “fenomeni sulla fiducia”, ragazzi che ti sbattono in faccia il loro “lei non sa chi sarò io”., cioè il campionato più importante e ricco del mondo, soltanto perché a presentarla era la terzultima in classifica, il Bournemouth. Adesso, se gli va bene, potrà misurarsi col campionato turco. E magari avrà anche tempo per riflettere su una parabola che rischia di esaurirsi prima del tempo.@Pippoevai