Istanbul lo aspetta, con tanto di visite mediche e volo prenotato. Nicolò Zaniolo si avvicina a grandi paesi alla Turchia (oggi colpita da uno spaventoso terremoto) e avrebbe già parlato con Icardi e Mertens che lo accoglierebbero a braccia aperte al Galatasaray. Il sì a un triennale da 3,5 milioni è arrivato ieri anche se c’è da limare ancora qualche dettaglio sulla clausola rescissoria che dovrebbe essere inferiore ai 30 milioni permettendo al Milan un eventuale tentativo in estate.





TRATTATIVA - Cosa manca? Ovviamente il sì della Roma che non vede l’ora di risolvere la questione anche per evitare possibili beghe legali col giocatore messo fuori dal progetto tecnico. Il Galatasaray si è spinto a 18 milioni più 4 di bonus per un totale di 22 con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La Roma chiede 25 ma vista la situazione abbasserà le pretese. La sensazione è che a 23 milioni la questione oggi possa portare a una fumata bianca inaspettata fino a qualche giorno fa. Zaniolo si è convinto dopo aver appurato di non poter rientrare in un gruppo che lo ha messo ai margini (compagni compresi) e dopo aver ricevuto l’input da Mancini: se non giochi niente Nazionale. Il mercato turco chiude mercoledì ma Roma e Galatasaray vorrebbero risolvere la questione già entro stasera.