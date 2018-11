Un simpatico siparietto che nasconde l'imminente svolta sul fronte arbitrale nelle competizioni Uefa, già a partire da questa stagione. Protagonisti i due personaggi più influenti del panorama europeo, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin e il numero uno dell'ECA Andrea Agnelli; argomento della chiacchierata, a Bruxelles, la possibile introduzione nel Var in Champions League già durante l'edizione in corso. A partire dai match di ottavi di finale.



"Ci sono da valutare due aspetti: quello arbitrale e quello tecnologico, nell'arco di una settimana faremo una valutazione complessiva. Diciamo che al più tardi verrà introdotto l'anno prossimo", la presa di posizione di Ceferin. Che, di fronte alla domanda di Agnelli ("Al più tardi significa che l'introduzione potrebbe avvenire prima?"), ha risposto in maniera affermativa.