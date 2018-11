"La UEFA ha annunciato oggi che, alla scadenza di mercoledì 7 novembre 2018, ha ricevuto le seguenti candidature per le posizioni di presidente UEFA, che saranno eletti al 43esimo Congresso Ordinario UEFA il 7 febbraio 2019 a Roma:



Candidato alla presidenza UEFA (per un mandato di quattro anni):



1. Čeferin* Aleksander (Slovenia)



*in corsa per la rielezione



Candidato a una posto di vice-presidente FIFA (per un mandato di quattro anni):



1. Csányi* Sandor (Ungheria)



*in corsa per la rielezione".



Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della Uefa.