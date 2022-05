La scelta della Uefa di escludere i club russi dalle proprie competizioni nella prossima stagione comporterà per Inter e Milan un incasso maggiore dai ricavi per la prossima Champions League. Lo Zenit San Pietroburgo, fresco vincitore del campionato russo, era infatti più alto nel ranking Uefa rispetto ad entrambe le nostre formazioni milanesi che andranno ad incassare circa 1 milione di euro in più a testa, riporta Calcio e Finanza, rispetto ad una Champions con la squadra russa in corsa.