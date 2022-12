Full statement following today’s Opinion of CJEU Advocate General: — UEFA (@UEFA) December 15, 2022

Laaccoglie con grande favore il parere dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha raccomandato "una sentenza della Corte di Giustizia (CGUE) a sostegno della nostra missione centrale di governare il calcio europeo, proteggere la piramide e sviluppare il gioco del calcio in tutta Europa".La Federazione europea ha diramato una nota per manifestare la propria soddisfazione:La UEFA accoglie con grande favore l'inequivocabile Parere di oggi che raccomanda una sentenza della CGUE a sostegno della nostra missione centrale di governare il calcio europeo, proteggere la piramide e sviluppare il gioco in tutta Europa.. Il parere rafforza il ruolo centrale delle federazioni nella protezione dello sport, sostenendo i principi fondamentali del merito sportivo e dell’accesso aperto a tutti i nostri membri, nonché l’unione del calcio alla responsabilità condivisa e alla solidarietà.In attesa della sentenza definitiva della Corte prevista per il prossimo anno, la UEFA, in quanto organo di governo di interesse pubblico e senza scopo di lucro, continuerà a concentrarsi completamente sulla sua missione di sviluppare il calcio per tutti, in stretta collaborazione con le federazioni nazionali, le leghe, club, giocatori, tifosi, istituzioni dell'UE, governi e altre parti interessate che hanno a cuore i veri valori del calcio.