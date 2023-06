I fatti di Praga in occasione della finale di Conference League del 7 giugno tra Fiorentina e West Ham costano cari non solo agli Hammers, i cui tifosi si sono resi responsabili del ferimento del capitano viola Cristiano Biraghi alla testa mediante lancio di oggetti dalle tribune, ma anche ai toscani, che hanno provocato disordini in città prima della partita (16 fermati, 3 feriti).



La UEFA ha deciso di imporre due turni senza tifosi (il secondo con la sospensiva di due anni) e 58mila euro di multa al West Ham e un turno senza tifosi in trasferta e 30mila euro di multa alla Fiorentina.