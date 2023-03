Secondo alcuni quotidiani spagnoli, la regola attraverso cui la UEFA potrebbe decidere di escludere il Barcellona dalla prossima Champions League è quella del cosiddetto "danno reputazione", relativamente al caso Negreira. La vicenda dei pagamenti del club catalano all’ex vicepresidente del comitato arbitrale spagnolo, seguita da un'indagine, potrebbe così portare a conseguenze anche a livello sportivo.



LA NORMA - In questo senso, la UEFA potrebbe infatti sfruttare una norma nel proprio regolamento per intervenire. In particolare, i regolamenti di Champions League, Europa League e Conference League, stabiliscono nella lettera ‘g’ dell’articolo 4 i criteri e le modalità di ammissione dei club e indicano che i club per poter essere ammessi non devono essere “stato direttamente e/o indirettamente coinvolto in qualsiasi attività volta a organizzare o influenzare l’esito di una partita a livello nazionale o internazionale”.