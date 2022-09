La Uefa sta ragionando da mesi sul cambiamento di format delle competizioni europee. La scorsa stagione si è giocata la prima edizione della Conference League, la terza competizione europea, e lo scorso maggio è stato ufficializzato il nuovo format della Champions League, che partirà dalla stagione 2024-25. Queste non sono però le sole novità, visto che come spiegato dall'agenzia PA potrebbero esserci a breve anche modifiche nella struttura della Supercoppa Europea, trofeo disputato tra le formazioni vincitrici della Champions e dell'Europa League. La Uefa vorrebbe dunque estendere la partecipazione alla vincente della Conference League, insieme ai campioni della MLS, con due semifinali e due finali in America. Una vera e propria Final four.