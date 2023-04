"Ho accettato di essere andato in pensione, per così dire, perché è quello che dicevano tutti. Allo stesso tempo. So di esserlo e so che il mio certificato di nascita mi dice che lo sono, ma non mi sento veramente così". Cosìnel corso della sua presentazione ufficiale come nuovo allenatore deldopo l'esonero di Patrick Vieira. A 75 anni, avere a che fare con i giovani del Palace,poteva sembrare difficile, ma a giudicare dall'impatto non sta andando male:contro Leicester in casa e Leeds in trasferta, quest'ultima sfoggiando un dominio a tratti impressionante.Il 4-2-3-1 o 4-3-3 di Vieira non è stato toccato, ma gli interpreti più tecnici sembrano aver recepito la svolta tecnica: nella spiazzante vittoria per 1-5 contro ille Eagles hanno completato complessivamente la cifra. Di questi 34,e altri 6 di Schlupp (ve lo ricordate? Era la riserva di Fuchs o di Mahrez nel Leicester campione d'Inghilterra nel 2016). 4 dell'esperto ghanese Jordan Ayew, 4 di Odsonne Edouard, la punta francese che ha fatto meraviglie al Celtic Glasgow; uno di McArthur e. Numeri che in Italia ci sogniamo, proposti da un arzillo 75enne in panchina. "Noi conosciamo la musica e le note, loro devono suonare la melodia", ha detto Hodgson riferito ad, il nuovo Dynamic Duo dalle parti di Selhurst Park.Dal più vecchio al più giovane, se si esclude il terzo portiere diciannovenne Withworth., nato in Inghilterra da una famiglia francese di origini nigeriane,nella partita di Elland Road,. E non è casuale:. L'ala destra che ha letteralmente devastato il Leeds è costata poco più di otto milioni di sterline dal Reading nell'estate del 2021, quando il Crystal Palace gli ha fatto firmare un contratto fino al 2026 inserendo una clausola rescissoria di 35 milioni., per difendersi dagli assalti del. Che in estate saluterà con ogni probabilità Messi e Neymar, quindi avrà tutte le intenzioni di rimpinguare le sue corsie esterne...