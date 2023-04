Saranno Leeds-Crystal Palace e Arsenal-Liverpool i due match che chiuderanno ufficialmente la 30esima giornata di Premier League. Giornata che ha visto ieri imporsi 4-1 in trasferta il Manchester City di Guardiola (contro il Southampton): non può quindi sbagliare Arteta per conservare gli 8 otto punti di vantaggio sulla prima inseguitrice in classifica. I Gunners dovranno però superare la truppa di Klopp, sconfitta 3-2 all'andata, e reduce dal pari in campionato col Chelsea. Fischio d'inizio alle 17,30. Ad aprire il programma sarà la sfida salvezza tra Leeds e Crystal Palace (ore 15,30): entrambe hanno pochissimo margine dalla zona caldissima della classifica.