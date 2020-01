Colpo gobbo per la Juve e il suo vivaio. Proprio oggi il Consiglio della Lega Nazionale Professionisti Serie A, infatti, ha disposto la deroga per effettuare il tesseramento di Luigi Milani richiesta dalla Juve per completare il tesseramento di quello che già in passato è stato il fautore del rilancio della Scuola Calcio bianconera. Milani, quindi, è pronto a tornare a casa dopo poco più di una stagione vissuta all'Inter, con cui aveva risolto il contratto lo scorso 31 ottobre.