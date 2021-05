. Che i diritti televisivi sulla Serie A riscuotessero scarso interesse all'estero era cosa nota tanto quanto il loro basso valore di mercato. Ma nelle scorse ore ne abbiamo avuto una misura impietosa. A dare la sveglia è stata la vendita negli Usa dei diritti sulla Liga spagnola, avvenuta a nemmeno due mesi di distanza dalla cessione dei diritti sul massimo campionato italiano., dato che due mesi fa hanno accolto festanti il piatto di lenticchie allungato dal broadcaster statunitense. L'ennesima dimostrazione di quanto sia caduto in basso il valore del nostro calcio. Con un ulteriore e sconfortante dettaglio:Umiliazione al quadrato.Lo scorso marzo era stato annunciato in pompa magna l'accordo di cessione negli Usa dei diritti sulla Serie A per il triennio 2021-24. https://www.calcioefinanza.it/2021/03/23/la-serie-negli-usa-su-cbs-affare-da-55-milioni/ ). È una cifra più elevata rispetto a quella pagata da Disney, che detiene i diritti per il periodo di accordo in scadenza e fa trasmettere le gare di Serie A attraverso le frequenze di Espn. In quelle ore l'amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, ha sfoggiato toni esaltati per celebrare il rialzo del prezzo di cessione e presentato l'accordo come un grande successo. Parole che a due mesi di distanza suonano improvvide.Nelle ore scorse sono stati resi noti https://www.elmundo.es/deportes/futbol/primera-division/2021/05/13/609d73aafdddff238d8b4608.html ). Basta la cifra della singola stagione per annichilire la Serie A nel confronto: 150 milioni di euro. Dunque,. E non è tutto. Perché oltre a pagare 3 volte tanto, i broadcaster Usa scelgono un impegno che quasi triplica il tempo di durata:. Ciò significa che,. Ultima annotazione: le 8 stagioni di Liga spagnola verranno trasmessi da Espn, cioè il network che nel weekend della prossima settimana si libererà della Serie A. Giusto per chiudere il cerchio delle mortificazioni.