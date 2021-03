Si sapeva già, ora è arrivata anche la comunicazione tra club: il Bayern Monaco non riscatterà Douglas Costa. Che resta fuori dai piani della Juve, anche pronta a lasciarlo andare a zero (minusvalenza circa 10 milioni) pur di non dover sostenere l'ingaggio da 6 netti per l'ultimo anno di contratto. C'è il Gremio a fare sul serio, con una proposta fantasiosa pur di averlo già a disposizione entro la chiusura del mercato (23 maggio in Brasile), tra i 2 e i 2,5 milioni di euro più accordi straordinari su merchandising e sponsorizzazioni: uscito allo scoperto anche Renato Portaluppi, dipende più dal giocatore che dalla Juve.