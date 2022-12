Un errore, in amichevole, non cambia nulla. Resta Wojciech Szczesny il portiere di oggi e domani della Juve. Il polacco anzi è intenzionato a restare a lungo in bianconero, il suo contratto infatti pur essendo in scadenza al 30 giugno 2024 prevede anche un'opzione di prolungamento automatica (a determinate condizioni) che Tek ha tutte le intenzioni di esercitare per legarsi a vita alla Juve.