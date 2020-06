Malang Sarr è un'opportunità a costo zero. Il difensore classe '99 del Nizza è a scadenza di contratto e l'occasione di prenderlo intriga diversi club: Antonio Conte vuole centrali più pronti per la sua Inter, ecco perché l'operazione Marash Kumbulla non è stata definita nonostante sia molto avanzata col Verona da tempo. Di conseguenza Sarr non è una prima scelta per i nerazzurri per semplice questione di età, può essere considerabile un'occasione in lista ma non una priorità.



Sarr in questi giorni è stato proposto anche al Milan e alla Lazio come potenziale affare a parametro zero: i rossoneri sono attenti a questo tipo di chance, il difensore classe '99 verrà valutato anche in base alle scelte di Rangnick e dei cambiamenti in dirigenza ma al momento non è totalmente gradito al Milan. Ecco perché il discorso è rinviato, ma quel che è certo è che Sarr rappresenta un'idea intrigante, l'Inter è fredda per la carta d'identità e il Milan anche. Con il francese che ha voglia di Italia ma potrebbe finire in un altro campionato...