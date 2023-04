Tattico o stratega che sia,. Certo, con, non a caso personalmente voluto dall’allenatore, che ha strappato la Roma dall’eliminazione pressochè certa all’89’ e l’ha lanciata verso il 4-1 dei supplementari, che determina la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Dybala, dunque, ma non solo., che ha segnato il primo gol, quello dell’illusione. E poi(sostituto di Wijnaldum quasi subito infortunato), infine capitan, quello che si era sorbito gli insulti dai romanisti fegatosi per il rigore sbagliato a Rotterdam e che ieri sera ha messo il sigillo alla rimonta. Citare i marcatori è un dovere della cronaca e un imperativo della differenza.Tuttavia, non solo loro hanno illuminato la notte dell’Olimpico. L’ha fatto(sostituito di Belotti) prima con l’assist ad El Shaarawy e poi con un tiro che, respinto dal portiere del Feyenoord, è capitato sui piedi di Pellegrini che lo ha messo in porta. E poi un immenso, capace di calamitare ogni pallone avversario, di strapparlo, di rigiocarlo nello spazio con sapienza, di guidarlo con intelligenza.Compreso, autore di una partita camaleontica. Compreso Cristante, inesuaribile e sovrabbondante. Compreso, naturalmente. Uscito lui, per un problema muscolare, il Feyenoord ha pareggiato grazie al neo entrato. Mancavano dieci minuti al novantesimo e per la Roma. Invece, con lucidità e pazienza, Mourinho continuava a predicare di fare bene l’ultimo passaggio, di insistere su ogni pallone perché gli olandesi si facevano attaccare dentro l’area, di cercare, i due più freschi della compagnia, anche se in non buone condizioni fisiche.L’argentino è stato ammirevole perché, oltre ad avere realizzato un gol capolavoro (assist di Pellegrini) che ha riacceso gli animi e la speranza, ha giocato praticamente con una gamba sola, la sinistra, per il riacutizzarsi del guaio muscolare che lo aveva escluso, dopo venti minuti, a Rotterdam. Stoico e geniale è entrato anche nel terzo gol (colpo di testa a Pellegrini) e nel quarto (assist ad Abraham).. Il turno avrebbe dovuto passarlo in trasferta e completare l’opera all’Olimpico.(altri due e sempre di Pellegrini e Ibanez) e gli. Fuori Wijnaldum quasi subito, Smalling quasi alla fine, con Dybala ed Abraham seduti in panchina per i malanni procuratisi in Olanda.Non si può dire lo stesso del suo secondo, Foti, ancora una volta espulso e, in questa occasione, per un paio di smanacciate a Gimenez nel tentatrivo di recuperare un pallone finito in fallo laterale. Cose da dilettante, per non dir di peggio.. In questo modo, soprattutto in Europa, si rischia di perdere sia la faccia, sia la partita. Non che gli olandesi fossero dei santi (Gimenez, per la legge del contrappasso, è stato espulso, con il Var, per un brutto fallo ai danni di Mancini alla conclusione del tempo supplementare), ma la Roma doveva rimontare e non aveva senso né attacar briga (si finisce solo per perdere tempo), né protestare (quando serve, e anche quando non serve, c’è già Mourinho che lo fa).Roma più squadra a partire dal portiere,, che ha parato bene e tanto nel primo tempo e sullo 0-0. A volte del portoghese ci si accorge per qualche leggerezza, ma ieri sera è stato più disinvolto e più utile che mai.Nonostante Xabi Alonso, ottimo allenatore del Bayer, l’obiettivo finale va coltivato con cura. Prima, recuperando del tutto gli infortunati. Poi, mettendosi sotto il mantello diNon è un caso che tutte le coppe dell’Uefa lui le abbia vinte. E non certo con una squadra sola.