, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così il passaggio del turno della Roma alle semifinali di Europa League.“Non volevo utilizzare troppo il piede destro ma è servito, Lo stop è contato molto nella rete”.“Già dalla strada da Trigoria abbiamo sentito l’energia dei tifosi. È incredibile come i romanisti vivano il calcio e la squadra. Ti aiutano nei momenti di difficoltà, sono un giocatore in più. Ci hanno spinto verso la qualificazione. Ai supplementari l’abbiamo fatta nostra”.“Abbiamo tutti voglia di vincere, partendo dal mister. Sappiamo cosa vuol dire vincere in Europa, la mentalità c’è. Speriamo di portare la Roma in finale, mancano poche partite”.“Ho parlato alcune volte con lui, mi farebbe piacere andare a cena con lui. Ho grande rispetto per Totti, poi ho visto che c’era anche De Rossi. Tutti vogliono vederci vincere, speriamo di continuare a dare qualcosa in più”.“Mou lo conoscono tutti. Ciò che ha fatto in Europa, in ogni squadra, è incredibile. Vince da sempre. Ci trascina con la sua mentalità da vincente. Sapeva come sarebbe andata la partita e ci ha dato di più, cambiando anche tatticamente la squadra. Abbiamo meritato di vincere. Daremo sempre il massimo”.“Sono simili, sono andato in scivolata ed è andata nell’altro angolo. Tra l’altro negli ultimi minuti. Porta fortuna quella porta”.