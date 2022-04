Quello che conta è il risultato e quindi, che coincide con il ritorno in testa alla classifica, due ore dopo la prova di sorpasso dell’Inter. Giusto, giustissimo così, anche se, al termine di una partita, con troppi errori soprattutto in fase di costruzione e finalizzazione., quindi, perché il vero spettacolo è quello offerto dai 70.259 tifosi che cantano dall’inizio, quando Leao firma il primo gol, alla fine quandosegna il secondo, scacciando il rischio di un pareggio-beffa. E già che ci siamo,con una capienza di appena 60.000 posti o poco più. In attesa di sapere se, e soprattutto quando, verrà costruito, è importante ricordare che il Milan non ha incassato gol per la sesta gara di fila anche se stavolta grazie ai limiti delAncora salutato da qualche fischio all’annuncio delle formazioni, oltre al ruolo di trequartista,ritrova la fascia di capitano per l’improvviso infortunio di Calabria. Pioli è così costretto a spostare Kalulu sulla fascia, rilanciando Gabbia al centro della difesa in coppia con il titolarissimo Tomori. Per il resto è il miglior Milan possibile, con Theo Hernandez a sinistra e il tandem Tonali-Bennacer in mezzo al campo, alle spalle del trio Saelemaekers-Kessie-Leao a supporto dell’unica punta, Giroud.Proprio le mosse dell’emergenza favoriscono il vantaggio rossonero, perchéSono passati undici minuti e il portoghese può festeggiare il suo splendido, che dovrebbe spianare la strada del successo al Milan. Evitato il rischio del terzo 0-0 consecutivo, dopo quelli con il Bologna e il Torino,e infatti la rete di Leao rimane l’Manca il ritmo e manca la precisione in tutti i reparti., Leao si intestardisce nei dribbling, Saelemaekers non trova sbocchi sulla fascia e così il grande movimento di Kessie è fine a sé stesso perchéIlmalgrado la regia di capitan Badelj che prova a mettere ordine in mezzo al campo. E non a caso è proprio lui a smarcarema lo calcia sopra la traversa.L’ex attaccante milanistaal posto di Piccoli e Melegoni in quello di Ekuban sono le mosse del tecnico del Genoa,, che al 10’ della ripresa spera ancora nel pareggio. Proprio nel suo momento migliore, però, la squadra rossoblù rischia il kappaò,. Chi trova la porta, invece, è Gabbia ma dalla parte sbagliata, perché la sua deviazione potrebbe trasformarsi in un clamoroso autogol se, fin lì inoperoso, non intervenisse con la consueta sicurezza.Pioli capisce che il successo non è affatto al sicuro e allora decide di inseriretogliendo Saelemaekers e soprattuttoal posto di Giroud, che si lascia scappare un “veramente?” di legittima sorpresa, colto dalle telecamere. Obbligato, invece, è il successivo cambio perchéesce per infortunio e l’ingresso di Krunic, costretto a improvvisarsi laterale destro, rimescola l’assetto difensivo, con il ritorno al centro di Kalulu., perché finalmente Leao impegna nuovamente Sirigu, prima di una più innocua conclusione di Kessie. E non a caso l’improvvisa accelerazione nel finale frutta il raddoppio, che premia le sostituzioni di Pioli. E’ Rebic, infatti, a mettere al centro un bel pallone dalla sinistra che, che respinge miracolosamente ma non può fare nulla sulla sua immediata ribattuta.Marcatori: 11’ pt Leao (Mil), 43’ st Messias (Mil)Assist: 11’ pt Kalulu (Mil)Milan (4-2-3-1): Maignan; Gabbia( dal 29’ st Krunic) , Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer (dal 40’ st Ballo Toure); Saelemaekers (dal 16’ st Messias) Kessie, Leão( dal 40’ st Díaz )Giroud (dal 16’ st Rebic) A disposizione: Tatarusanu, Mirante,Calabria, Ballo-Touré, Krunic, Bakayoko, Maldini, Brahim Diaz, Messias, Rebic, Lazetic. Allenatore: Pioli.Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Vásquez; Galdames, Badelj; Ekuban (dal 10’ st Melegoni), Amiri (dal 28’ st Gudmusson), Frendrup (dal 28’ st Yeboah); Piccoli (dal 10’ st Destro) A disposizione: Semper, Marchetti, Criscito, Masiello, Melegoni, Gudmundsson, Ghiglione, Destro, Azevedo, Yeboah, Maksimovic, Portanova. Allenatore: Blessin.Ammoniti: 35’ st Yeboah ( Gen), 39’ st Tonali (Mil)