. Arrivare terzi inalla quale, comunque, partecipano, tutte le nazionali europee, vuol dire confermarsi dopo il quarto posto di due anni fa e, naturalmente, il titolo di Campioni d’Europa dello stesso anno. Insomma, come avevo già detto, l’Europa è il nostro giardino e, come avevo chiesto, il c.t. e i suoi calciatori hanno cambiato marcia.. Poi ha inserito Buongiorno in mezzo e Dimarco a sinistra della difesa, ha confermato Frattesi mezzala con Cristante mettendogli al fianco Verratti (stop all’equivoco del doppio centrale), ha rivoluzionato l’attacco con Gnonto, Retegui e Raspadori. Non solo.. La abbozzo a beneficio di una platea di sostenitori del tutto sfiduciati (e ne avevano ben donde) dopo la netta sconfitta con la Spagna.Sistema di gioco:4-3-3. Donnarumma in porta e Meret subito dietro, Vicario terzo. Difesa. Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco. Alternative: Toloi, Scalvini, Buongiorno, Romagnoli, Darmian, Spinazzola. Centrocampo: Frattesi, Cristante, Barella. Alternative: Tonali, Pessina, Jorginho, Verratti, Locatelli, Fagioli. Attacco: Zaniolo, Immobile, Chiesa. Alternative: Berardi, Retegui, Raspadori, Gnonto, Pellegrini.. Ovviamente non potrà non esserci posto per, come per qualche altro che il campionato propone. Però è ormai chiaro che, secondo meriti, militanza, continuità, dedizione, esperienza e bella gioventù è questa la rosa-base.Contro l’Olanda è stata un buon test, coronato da un piazzamento che non è mai secondario, oltre che un confronto avvincente che ha entusiasmato gli spettatori.. Italia sempre con il doppio vantaggio (2-0, 3-1) tranne nel finale, tanto da soffrire un po’ nei dieci minuti di recupero assegnati dall’arbitro svedese Nyberg. Vittoria strameritata e che sarebbe potuta essere più netta se nel finale, quando l’Olanda era completamente sbilanciata in avanti, gli azzurri non avessero fallito almeno un altro gol.A segno(3’),(20’)(72’). Questa volta tutti gol su azione (non accadeva da tempo immemorabile) e frutto di grandi manovre. La prima cominciata e conclusa da Dimarco con un sinistro imparabile da dentro l’area (giocatori coinvolti Gnonto, Frattesi, Retegui e, di tacco, Raspadori).La seconda, ancora promossa da una fuga a sinistra di Dimarco, per me, di gran lunga il migliore in campo, chiusa con un assist per Raspadori (rimontato), palla a Gnonto (rimpallo) e finita a Frattesi, ad un passo dalla porta, ma tenuto in gioco da un olandese, e messa in rete.Ritmi non intensissimi (colpa anche del caldo),. Unica eccezione: un pallone per Gakpo, a due passi dalla porta, messo fuori con un tiro sul secondo palo.. Il tecnico olandese Koeman inserisce, costituendo una linea offensiva con quattro calciatori d’attacco. L’Olanda potrebbe accorciare subito con Gakpo (strepitoso Donnarumma che ci mette il bassoventre), poi Dimarco salva alla disperata su Bergwijn e Dumfries tira, pericolosamente, tra le braccia di capitan Gigio.L’Italia è troppo schiacciata all’indietro e, stranamente, non riesce a ripartire nonostante la difesa olandese sia spesso ridotta al solo Van Dijk. Giusto, quindi, tentare di allungare l’avversario conper Raspadori (a sinistra) eper Gnonto (a destra). Ciononostante,cui, in opposizione dentro l’area, Dimarco mostra le terga, venendo saltato facilmente (unico errore dell’azzurro).Dal 68’ al 72’ transitano quattro minuti e, entrato con voglia e freschezza, va via ai resti della difesa arancione e mette dentro con un diagonale sinistro. Anche in questo caso, conta l’azione: palla recuperata nella propria trequarti da Dimarco, Cristante allunga a Frattesi che fa correre Chiesa. Il resto è invenzione dello juventino.Finale palpitante, che ricorda quello olandese nella semifinale con la Croazia, portata ai supplementari:. Nei dieci minuti di recupero, qualche sofferenza e una clamorosa occasione per. Su contropiede articolato da Chiesa e perfezionato da Barella (entrato per Verratti), il capitano romanista ha la porta spalancata, ma il suo tiro va incredibilmente fuori. Gli olandesi lanciano nel mucchio, ma di testa le prendono tutte Acerbi, Buongiorno e Toloi.