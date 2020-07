- nel circo del calcio che quotidianamente frequentiamo -Rotola il pallone anche da quelle parti e spesso si buca, finendo la sua corsafilm di Vincenzo Marra, con Massimo Ghini, Max Tortora e Francesco Montanari, bloccato all’uscita dall’emergenza Coronavirus e finalmente sugli schermi in questi giorni., impegnati come siamo ad ammirare muscoli e gol dei fuoriclasse, daassediato dai creditori e con una famiglia in frantumi. Sta aspettando un’occasione, una soltanto che gli svolti la vita.. Uno dei tanti, non fosse per una qualità che lo rende straordinario: ha i piedi fatati, gioca divinamente, ha un rapporto di amorosi sensi con il pallone. E’ un predestinato, è una miniera d’oro da far fruttare.L’intera storia gira attorno a Bartolomeo (Massimo Ghini), il suo socio Bruno (Max Tortora) e il ragazzino d’oro, il piccolo Pablito (Ramiro Garcia).. Girano soldi, più o meno sporchi, girano speranze, gira la ruota della fortuna, al confine tra tratta dei minori e criminalità., che ognuno di loro custodisce in modo diverso. I procuratori con, il piccolo Pablito conche commuove. Conosciamo bene - noi appassionati di calcio - le infanzie complicate di molti campioni, dacresciuto covando rabbia in un ghetto di Malmoe a Donsah, sbarcato in Italia con un pallone, senza scarpe e senza nessun riferimento.per averne contezza e ricordare chi e cosa si muove dietro al telone del circo. Il film è da apprezzare soprattutto per la credibilità con cui affronta l'argomento calcio. Senza retorica, con la giusta dose di pathos.e chissà che questo “La volta buona” non segni un nuovo inizio. A parte qualchestraordinario (ne citiamo tre: “Diego Maradona” di Asif Kapadia, “Forbidden: the Justin Fashanu story” e “Bobby Robson: more than a manager”, tutti su Netflix); i film davvero memorabili sono pochi. Si va dai classici comeche mescolano sentimenti e storia fino alle vicende più intime come(con Cantona protagonista), e passando per(la storia di Brian Clough) asi ha la conferma di come sia in realtà il cinema anglosassone a trattare la materia con un approccio più serio.del premio Oscar Paolo Sorrentino ela storia di una giovane promessa “alla Totti” uscita un paio d’anni fa.che pur facendoci molto divertire ed essere diventati piccoli cult - parliamo decon Lino Banfi - usano il calcio nella prospettiva della commedia.