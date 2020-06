La pandemiainfluenza anche il mondo dello sport.segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Continua la battaglia tra Lega e Sky: le parti attendono il pronunciamento sul decreto ingiuntivo inviato dai club. La speranza di via Rosellini è che a sei giornate dalla fine (quando saranno state giocate l'83% delle gare, stessa percentuale delle sfide già pagate da Sky), da Rogoredo parta l'ultima rata. Mercoledì, invece, è in programma l'incontro tra i vertici di Sky e il ministro Spadafora per cercare soluzioni al calcio in chiaro. Lo riporta il Corriere dello Sport.Intervenuto al Corriere dello Sport,ha parlato del Consiglio Federale in programma alle 12 di oggi: "C'è un solo dato certo. Nell'ultimo Consiglio Federale è stata deliberata la prosecuzione dei campionati professionistici e la permanenza di promozioni e retrocessioni. Perché questa cosa dovrebbe essere rimessa in discussione?".Il blocco delle retrocessioni non convince in alcun modo la Figc. La proposta alternativa arriva da. Il presidente del Cagliari, appoggiato da 7-8 presidenti di A, intende privilegiare i verdetti del campo già raggiunti: "I campionati vanno portati a termine, in particolare A e B" ha spiegato a Radio Radio. "Non troverei corretto, qualora anche la B non finisca, che la terza classificata salga in A senza i playoff, e che al tempo stesso faccia retrocedere la terzultima di Serie A". La proposta sarà presentata nel Consiglio Federale di oggi.La Serie A entra nella sua zona rossa: da oggi, infatti, partono le due settimane che precedono la prima giornata completa di Serie A (via fissato per lunedì 22). Un eventuale giocatore positivo, infatti, farebbe partire l'isolamento per 14 giorni, mettendo a rischio il densissimo calendario.A poche ore dal Consiglio Federale odierno, il presidente della Lega Dilettanti,, ha parlato al Corriere dello Sport: "Ci difenderemo, non c'è dubbio. Manteniamo la linea della coerenza assoluta. Come al solito la Lega Dilettanti sarà coerente e conseguente. Poi c'è chi va a Roma e si veste in un modo, va a Milano e si veste in un altro. Non siamo noi".