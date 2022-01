Il “nostro” sport è in grande espansione dal punto di vista mediatico e vi è sempre più richiesta di professionisti che siano preparati giornalisticamente nonché profondi conoscitori del calcio giovanile e professionistico., PER PRESENTARE IL LAVORO DEL SITO E CONOSCERE DI PERSONA I POTENZIALI STAGISTI.Il PERCORSO FORMATIVO è rivolto a tutti coloro – non necessariamente pubblicisti e/o giornalisti – interessati ad essere informati sulle regole del giornalismo CALCISTICO scritto, online e televisivo.I docenti, capitanati da Gianluca Minchiotti, si metteranno davvero a disposizione dei partecipanti, giornalisti o aspiranti tali, dimostrando come realmente si dovrebbe:SCRIVERE un ARTICOLO SUL WEBFARE una TELECRONACA CALCISTICARACCONTARE la STORIA DEL CALCIOCONOSCERE IL DIRITTO CALCISTICOCOME INTERVISTARE I PROTAGONISTI DEL MONDO DEL CALCIO, nel corso del quale gli aspiranti giornalisti di CALCIO saranno impegnati con esercitazioni anche al di fuori delle ore di docenza online. Le esercitazioni saranno corrette e esaminate dai docenti.(COME SI DIVENTA GIORNALISTI DI CALCIO E CONOSCERE LA STORIA DEL CALCIO): una lezione di 2 ORE ONLINE (martedì 1 marzo 2022 dalle ore 19.30 fino alle ore 21.30)Presentazione del corso, dei docenti e dei partecipantiCome si diventa giornalisti pubblicisti e/o professionistiStoria, origini e tecniche del giornalismo sportivo italiano degli albori, (COSA SAPERE DEL MONDO DEL CALCIO) di lezione: 2 ORE ONLINE (martedì 8 marzo 2022 dalle ore 19.30 fino alle ore 21.30)I regolamenti della FIGC e della FIFALetture e siti web consigliatiIncontro con l’agente dei calciatori Avv. Jean-Christophe Cataliotti, (COME SCRIVERE UN ARTICOLO DI CALCIO) di lezione: 2 ORE ONLINE (martedì 15 marzo 2022 dalle ore 19.30 fino alle ore 21.30)La ricerca delle fonti per scrivere un articoloCome si scrive un articoloCome si promuovono i propri articoli (es. utilizzando twitter)Il giornalista GIANLUCA MINCHIOTTI spiegherà i segreti per scrivere un articolo a regola d’arte e racconterà la storia di calciomercato.comAssegnazione traccia per un articolo da fare a casa, (LA TELECRONACA DI UNA PARTITA DI CALCIO) di lezione: 2 ORE ONLINE (martedì 22 marzo 2022 dalle ore 19.30 fino alle ore 21.30)Come preparare la telecronaca di una partita di CALCIOCome fare la telecronaca di una partita di CALCIOGli errori da non commettereL’importanza della voce tecnica(COME INTERVISTARE UN PROTAGONISTA DEL MONDO DEL CALCIO): una lezione di 2 ORE ONLINE (martedì 29 marzo 2022 dalle ore 19.30 fino alle ore 21.30)Simulazione di un conferenza stampa con un ospite a sorpresa che sarà intervistato dagli aspiranti giornalisti