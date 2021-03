Martina Maccari si sfoga. La moglie di Leonardo Bonucci, tramite i social, ha annunciato di aver contratto il coronavirus, sfogandosi poi per la situazione imposta: "Ho passato un paio di giorni brutti, forse tre, ma con la terapia di prassi è andata molto meglio. Sono inca...., ci stanno facendo vivere una vita di m.... Mi rode davvero il c... perché non so tra quanti giorni potranno rivedere il loro papà, e non so da quanti giorni è che non lo vedono e oggi (venerdì, ndr) è la festa del papà. Ritengo che sia anche ora che qualcuno si svegli per fare andare le cose un po’ meglio per noi che siamo fortunati, ma soprattutto per chi è meno fortunato di noi. Il fatto che i figli debbano stare lontani dal papà, che non è a casa con loro e con la moglie per preservarsi dal rischio di un eventuale contagio come vuole il protocollo, sta creando non pochi problemi. E il cortisone mi urta il sistema nervoso".