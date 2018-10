C'è un caso che sta facendo discutere in Spagna, a Madrid dove la compagna di Koke, centrocampista e bandiera dell'Atletico Madrid, non sta trovando lavoro come insegnante nonostante una laurea in educazione fisica e inglese. Il motivo? Lo ha spiegato la bellissima Beatriz Espejel ai microfoni di AS: "Sembra che alcune scuole non credano io abbia capacità sufficienti per insegnare in quanto moglie di un calciatore. Vorrei essere trattata come un’insegnante normale e non come la moglie di e che per questo le mie abilità di insegnamento vengano messe in discussione”. Il caso andrà sicuramente avanti, per ora eccola nella nostra gallery.