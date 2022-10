Lady Morata torna in Italia, ma questa volta non c'entra il mercato di Alvaro. Alice Campello è stata negli scorsi giorni a Milano per dare vita alla sua nuova avventura lavorativa.



Da influencer a imprenditrice, la Campello (che aspetta la prima figlia da Morata dopo i tre figli Leonardo, Edoardo e Alessandro) ha organizzato un evento nel capoluogo lombardo per festeggiare il lancio della sua linea di prodotti di bellezza. Alla serata di gala tante amiche e colleghe, da Costanza Caracciolo a Belen Rodriguez: sorrisi e look raffinati che hanno stregato i follower!



