Doppio colpo per la Lazio. Con Mateo Musacchio dal Milan arriva anche la bella compagna Irene Gonzalez. Spagnola, classe ’91, Irene non è una wags comune: è un medico, ma è anche molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram vanta quasi 100mila follower, numeri in costante crescita.





Ai tifosi del Milan Irene ha scritto un messaggio: “Se mi mancherà Milano? Certo. E’ una città che mi ha dato tanto, fa parte della mia vita. Roma? Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura. Ci sono stata una volta 15 anni fa e me ne sono innamorata. Peccato non esserci potuta tornare. E ora ho l’opportunità di scoprire la capitale del mondo. Adesso sono a Milano ma presto andrò a vivere a Roma. Grazie tifosi del Milan. Ho sempre avuto affetto per voi”,



Foto e stories in cui Irene mostra un fisico mozzafiato e curve decise. Scopri tutte le FOTO nella nostra gallery!