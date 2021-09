Dalla Grecia alla Repubblica Ceca, dall'Iran al Qatar. Dalila Stramaccioni ha sempre seguito il suo Andrea, ex allenatore, tra le altre, dell'Inter, e oggi sulla panchina dell'Al-Gharafa: "Spero che Andrea possa ambientarsi bene e fare il suo lavoro - ha raccontato la moglie di Strama a La Gazzetta dello Sport - Dopodiché ci siamo noi quattro… trovare subito i giusti equilibri e una routine collaudata che ci faccia sentire a casa. Questo è il mio compito…duro, a volte durissimo, ma molto stimolante. Il nostro piccolo segreto è che indipendentemente da Doha, Tehran, Atene, Praga o Roma casa nostra è sempre e solo dove torniamo tutti insieme a dormire la sera”.



LA CUCINA - "In Grecia ho apprezzato piatti molto speciali, a Teheran sapori e modi di cucinare mai visti prima. Vivo ogni esperienza come un’importante scoperta culinaria e assaggio farro tutto, ma devo essere onesta…se dovessi sceglierne una sola per il resto della mia vita sceglierei la nostra. Andrea è fortunato perché cucino con piacere…e sono anche bravina. Va matto per la mia amatriciana, come da tradizione tramandata di padre in figlia… Sono nata ad Amatrice, perciò forse ho un piccolo vantaggio".



IL SOGNO - "Dove mi piacerebbe vivere? Tokyo. E poi mi piacerebbe tornare con la mia famiglia: Madrid, dove feci l’Erasmus e spiccò il volo la nostra storia d’amore… fu lì che Andrea il giorno di San Valentino 2011 con una sorpresa mi chiese di sposarlo”.