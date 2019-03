I problemi alla caviglia non sono stati ancora smaltiti completamente: Alban Lafont, portiere della Fiorentina, ha lasciato il ritiro della Nazionale Under-20 francese, dopo essere stato valutato dallo staff medico. Come riportato da La Nazione, la società viola vuole analizzare più a fondo l'infortunio, ma non sembra essere in dubbio la sua presenza al rientro dopo la sosta contro il Torino.