Alban Lafont vuol continuare la sua striscia d’imbattibilità. Provando, magari, a mantenere la porta viola imbattuta in trasferta. E in questo caso - scrive Il Corriere dello Sport - sarebbe la prima volta in stagione. Nonostante un ottimo ruolino di marcia per quanto riguarda il reparto arretrato - la Fiorentina, infatti, è la seconda difesa del torneo, a parimerito dell’Inter e dopo la primatista Juventus - i gigliati lontano dal Franchi hanno sempre subito almeno una rete in questo campionato: occorre invertire la rotta, anche considerando la recente difficoltà a segnare.