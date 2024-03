L'agente di Schuurs: 'E' legato al Torino ma il mercato è imprevedibile'

L'agente di Perr Schhurs, Francesco Miniero, è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Radio Crc parlando del percorso di recupero del difensore del Torino (che lo scorso ottobre aveva riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio durante la partita contro l'Inter) ma anche del suo futuro.



“Siamo molto contenti che Schuurs si sia unito a noi (il difensore olandese ha cambiato agente negli scorsi giorni, ndr), è un ragazzo fantastico e speriamo possa rientrare quanto prima. Per il Torino è una grave perdita e contro il Napoli dovrà fare i conti con diverse assenze. Il Napoli non è ancora quello dello scorso anno, ma sembra stia tornando" ha esordito Miniero.



Sul futuro di Schuurs ha invece aggiunto: "Schuurs come sapete è infortunato per l’anno prossimo invece, vedremo. Siamo molto grati al Torino perché la società si comporta molto bene con lui. Poi è chiaro che il ragazzo è visionato da tanti club perché si sta mettendo in mostra, ma è molto legato al Torino e al momento pensare ad una squadra X o Y sarebbe sbagliato e direi anche una bugia. Lui vuole tornare quanto prima in campo, poi è vero che il mercato è imprevedibile, ma al momento il ragazzo è concentrato a tornare in campo.”