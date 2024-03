L’agente di Tomori avverte il Milan: cosa filtra sul futuro dopo il sondaggio del Bayern Monaco

Le recenti parole dell’agente di Fikayo, Viktor, sono sembrate tutto tranne che rassicuranti per i tifosi del: “È leale e non vuole scappare dal Milan, soprattutto perché il club non ha fatto molto bene in questa stagione.. Se starà bene fisicamente, sarà un difensore ricercato assolutamente ovunque”.Il club tedesco ha manifestato un certo tipo di interesse per il difensore inglese senza però ancora approfondire il discorso con il Milan.La priorità per il Milan è quella di riavere Tomori al massimo della forma fisica per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato in questa seconda parte di stagione.Tra Fikayo e tutto l’ambiente rossonero c’è grande sintonia, al di là di quelli che sono i pensieri dell’agente.