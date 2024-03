Juventus, non solo Koopmeiners: contatto per Ederson. La verità sul prezzo

Non solo Koopmeiners, la Juventus guarda con grande interesse in casa Atalanta per rinforzare il centrocampo:Giuntoli é un suo grande estimatore tanto che già l’estate scorsa aveva fatto un tentativo, concreto, con la Dea.Nelle ultime settimane Giuntoli ha riattivato la pista Ederson: contatti con gli agenti dell’ex Salernitana. Resta una pista complicata perché l’Atalanta non vorrebbe cederlo se non di fronte a una proposta davvero irrinunciabile.Secondo quanto appreso dalla nostra redazioneLe principali insidie per la Juventus arrivano dalla Premier League: Newcastle e Tottenham sono in prima fila nella corsa al classe 1999.