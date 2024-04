L'Ajax può soffiare Chivu all'Inter: la situazione

L'programma il futuro per ripartire e cancellare una stagione, quella corrente, nettamente al di sotto delle aspettative e della storia del club.Quinto posto in campionato e mai realmente in lotta per vincere l'Eredivisie, troppo poco per i Lancieri che iniziano la rivoluzione dalla ricerca del nuovo allenatore. E tra i nomi ce n'è uno dall'Italia:, alla guida dell'- A riferire la notizia è Sky Sport, secondo cui l'Ajax vede in Chivu un "" da costruire. L'idea sarebbe quella di offrirgli un, ma non come primo allenatore.

- Il piano del club olandese infatti prevede che Chivu possa arrivare subito come, con l'ex Brighton e Chelseaal momento come candidato principale. Così facendo, l'attuale tecnico della Primavera nerazzurra sarebbe preparato 'in casa' per essere pronto come primo allenatore fra due o tre anni.- L'Ajax, si legge, è già stato in Italia per seguire la gara di Primavera 1 tra Inter e Cagliari (3-0 per i nerazzurri di Chivu) dello scorso 20 aprile. L'allenatore rumeno è lusingato dall'interesse dei Lancieri, per cui ha giocato dalla stagione 1999/2000 al 2002/03 e