L'Al-Hilal esclude Neymar per Renan Lodi: il motivo e le ultime sul contratto

Redazione CM

Fa un certo effetto dirlo, ma l'Al-Hilal escluderà dalla sua rosa Neymar per far posto ad un altro acquisto. Arriva infatti in Arabia il terzino sinistro Renan Lodi, per 23 milioni dal Marsiglia, e serve fare spazio dato che il numero massimo di stranieri, attualmente 8, è già stato raggiunto: Koulibaly, Milinkovic-Savic, Bonou, appunto Neymar Jr, Michael, Malcom; Mitrovic e Ruben Neves. Ad essere estromesso dovrebbe essere proprio O Ney, dato che il suo infortunio, rimediato ad ottobre, è grave e non dovrebbe permettergli di rientrare prima della fine della stagione sportiva.



IL FARAONICO CONTRATTO - In Arabia c'è anche chi parla di rescissione anticipata del ricchissimo contratto che lega il brasiliano alla capolista del campionato arabo: si parte da una base di 100 milioni di euro annui, come rivelato dal quotidiano spagnolo AS. Ma non solo, perché il classe 1992 ha una villa con 25 camere da letto, con piscina di 40 metri e 3 saune; uno staff di 5 persone per la casa, un autista sempre pronto 24 ore su 24, una Bentley Continental GT, una Aston Martin DBX e una Lamborghini Huracàn; un aereo sempre a sua disposizione per gli spostamenti e 500mila euro per ogni post sui social che promuova l'Arabia Saudita.



RESCINDE O NO? - E' chiaro che tutto questo per un calciatore che suo malgrado non può scendere in campo non è il massimo, anche per le sconfinate disponibilità saudite, ma secondo Fabrizio Romano non c'è all'orizzonte nessuna rescissione. Il giocatore cercherà di recuperare per la Coppa America della prossima estate da disputare con il Brasile dopo aver superato il numero di gol di Pelé in Nazionale, quindi onorerà il suo impegno con l'Al-Hilal fino al 2025.