L’Olanda calcistica è sempre stata una fucina di talenti, soprattutto dalla trequarti di campo in su. La terra dei tulipani, storicamente, favorisce l’esplosione e l’affermazione di centravanti e attaccanti esterni, ma essendo l’Eredivise un campionato poco probante molti giocatori di grandi aspettative non si sono poi confermati sugli stessi livelli in Europa. Tra questi Babel, Castaignos, o i più recenti de Jong e Janssen. Tuttavia, altri attaccanti come Huntelaar e Van Persie si sono espressi su grandi livelli nell'Europa che conta, dimostrando il loro valore per diversi anni, centravanti olandese di proprietà del PSV Eindhoven e quest’anno in forza all’Heerenveen.Classe'97 nato a Tilburg, cittadina della regione di Eindhoven, Lammers inizia a giocare nel VOAB, il piccolo club dilettantistico locale. Nel 2005, a soli 8 anni, lo vede e lo preleva la squadra di Tiburg, il Willen II, con cui poi si farà notare proprio dal PSV.Al suo primo anno in prima squadra segna 2 reti in 5 presenze, mentre l’anno successivo continuando a fare sfracelli con lo Young PSV nella Jupiler League (in tre anni totali segnerà ben 30 gol in 63 gare), si laurea campione d’Olanda con il PSV facendo 7 apparizioni senza segnare. Quest’estate viene mandato all’Heerenveen, ricalcando al momento, il percorso fatto dal sopracitato Huntelaar: i numeri, per ora, sono dalla sua parte, con 6 gol e 2 assist in 13 presenze in campionato, oltre a 2 gol in altrettante partite in Coppa d’Olanda.Lammers è a tutti gli effetti un centravanti moderno: alto 191 cm x 77 kg, di piede mancino, al contrario di quello che si possa aspettare da un giocatore della sua stazza, Sam abbina una buonissima fisicità, mobilità e potenza fisica, ad un’una più che discreta agilità e tecnica palla al piede, sia a livello di dribbling che di precisione nelle conclusioni. Parliamo di un giocatore che ha già dimostrato e sta dimostrando di avere un repertorio completo come skills e colpi: basti vedere il suo primo gol con la maglia dell’Heerenveen contro il VVV-Venlo per rendersene conto. Volendo abbozzare dei paragoni altisonanti, più che il sopracitato Huntelaar,visto che, come il centravanti inglese, riesce a far gol in tutti i modi. Per la sua dinamicità, lo si potrebbe accostare anche ad Alvaro Morata, anche se rispetto allo spagnolo è meno esplosivo ma utilizza maggiormente il suo fisico per difendere palla.