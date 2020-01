Parlando in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta in FA Cup l'allenatore del Chelsea, Frank Lampard ha parlato del futuro di Olivier Giroud confermando la possibilità che, alla fine, la punta francese che piace all'Inter lasci il club a gennaio.



PUO' PARTIRE SE... - "Non ci sono aggiornamenti su Giroud. Ho parlato con lui e il mio pensiero è sempre lo stesso. Se Olivier vuole davvero andare via ed è qualcosa che funziona per me, per il club e per la squadra, allora potrebbe accadere. Ma solo quando queste tre condizioni saranno soddisfatte".