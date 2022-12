Franck Lampard, tecnico dell'Everton, ha svelato in conferenza stampa un retroscena di mercato su Haaland, prima della partita di Premier League contro il City: "E' un giocatore straordinario. Ho un enorme rispetto per lui. E' stato mio avversario quando era al Salisburgo avevo gli occhi spalancati quando lo vidi. Era chiaro che ci fossimo già preparati su cosa fosse già questo ragazzo. Ho provato a ingaggiarlo al Chelsea, ma non è andata a buon fine. Ed era chiaro cosa sarebbe diventato".